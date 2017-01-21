أبوالغيط: الجامعة العربية حُيدت في الشأن السوري منذ سنوات

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس الجمعة، إن الجامعة تم تحييدها في الشأن السوري منذ سنوات طويلة، وخصوصًا منذ نشوب الأزمة فى سوريا، وقد حلت محلها منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده أبو الغيط، عقب لقاء الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، ردًا على سؤال حول دور جامعة الدول العربية فى المحادثات التي تجرى اليوم بشأن سوريا فى استانا.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أنه فى حال توقف إطلاق النار فى سوريا وبدء العملية السياسية للتسوية، سوف تعود الجامعة العربية لتلعب دورها فى إعادة سوريا كدولة إقليمية فى الإطار العربى.

وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تتفهم الموقف اللبنانى تجاه موضوع النازحين السوريين، بالإضافة إلى أنها تؤيد لبنان لدى المنظمات الدولية والدول المانحة وكيفية مساعدته ودعمه على تجاوز مشكلات اللاجئين.

وتعليقًا على تصريحات الرئيس الأميركى المنتخب دونالد ترامب بشأن القدس الشرقية، قال أبو الغيط إن هذه التصريحات تحتاج إلى تدقيق ومصارحة أكثر من قبل الإدارة الأميركية الجديدة، لما ينوى الرئيس الأميركى فعله، مطالبًا ترامب بالحذر فيما يتعلق بالقدس الشرقية، وعدم اتخاذ أى خطوات غير مدروسة.