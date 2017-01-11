“أدميرال كوزنيتسوف” تصل طبرق .. وحفتر يجتمع بعسكريين روس

توجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا، الأربعاء، حيث تصل حاملة الطائرات الروسية “أدميرال كوزنيتسوف” إلى المياه الإقليمية الليبية.

ومن المقرر أن يجتمع حفتر بالمسؤولين العسكريين الروس على متن الحاملة، للنقاش بشأن سبل دعم وتدريب الجيش الليبي.

ويأتي وصول “أدميرال كوزنيتسوف” إلى المياه الإقليمية الليبية في إطار تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لتدريب وتطوير الجيش الليبي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زار روسيا، مؤخرا، وقال إنه وجد تفهما كبيرا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لما يجري في ليبيا.

وأضاف “جرى الاتفاق على زيارة متبادلة بين الحكومة ومجلس النواب الليبي والجانب الروسي، وسيكون التواصل مستمرا”.