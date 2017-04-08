أردوغان: الضربة الأميركية إيجابية لكن ليست كافية

أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية ووصفه بأنه تطور مهم.

لكنه قال إنه غير كاف بمفرده وإنه ينبغي اتخاذ خطوات جادة لحماية الشعب السوري.

وأطلقت الولايات المتحدة صواريخ كروز في وقت سابق اليوم الجمعة على قاعدة جوية سورية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها استخدمت لشن هجوم كيماوي فتاك وذلك في أول هجوم أمريكي مباشر على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال أردوغان خلال تجمع حاشد في إقليم هاتاي بجنوب البلاد “نراها خطوة إيجابية وملموسة ضد جرائم نظام الأسد، هل هي كافية؟ لا أراها كافية، حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لحماية الشعب السوري البريء”.

وتابع الرئيس التركي قائلاً “يملك المجتمع الدولي القدرة على وقف النظام والمنظمات الإرهابية، أتمنى أن يكون الموقف الفعال الذي أبدته الولايات المتحدة في إدلب بداية فيما يتعلق بمثل هذه التطورات”.