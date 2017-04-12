أردوغان: سنشارك في الحملة المرتقبة على الرقة
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أردوغان: سنشارك في الحملة المرتقبة على الرقة

12 أبريل, 2017
أحمد علي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ بلاده ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة ضدّ تنظيم داعش في محافظة الرقة السورية.

بشرط عدم إشراك تنظيم “ب ي د” في العملية، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من طلاب الجامعات بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان، أنّ تركيا تؤمن بأنه من الخطأ القضاء على تنظيم إرهابي بواسطة تنظيم إرهابي آخر، وذلك انطلاقاً من مبدأ أنّ التنظيمات الإرهابية كلها سيئة.

وأضاف: آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو وباقي دول التحالف الدولي، لشن حملة عسكرية ضدّ داعش الإرهابي في الرقة، وتشارك فيها تركيا بشرط عدم إشراك (ب ي د).

وفيما يخص الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري الأحد المقبل، أعرب أردوغان عن أمله بأن يصوت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية التي ستجلب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

ويجري في تركيا، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، تنتقل بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي.

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أحمد علي

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