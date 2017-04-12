أردوغان: سنشارك في الحملة المرتقبة على الرقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ بلاده ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة ضدّ تنظيم داعش في محافظة الرقة السورية.

بشرط عدم إشراك تنظيم “ب ي د” في العملية، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من طلاب الجامعات بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان، أنّ تركيا تؤمن بأنه من الخطأ القضاء على تنظيم إرهابي بواسطة تنظيم إرهابي آخر، وذلك انطلاقاً من مبدأ أنّ التنظيمات الإرهابية كلها سيئة.

وأضاف: آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو وباقي دول التحالف الدولي، لشن حملة عسكرية ضدّ داعش الإرهابي في الرقة، وتشارك فيها تركيا بشرط عدم إشراك (ب ي د).

وفيما يخص الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري الأحد المقبل، أعرب أردوغان عن أمله بأن يصوت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية التي ستجلب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

ويجري في تركيا، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، تنتقل بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي.