أردوغان: قواتنا ستبقى في قبرص

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث إمكانية سحب القوات التركية من قبرص الشمالية في إطار المفاوضات الخاصة بتسوية قضية الجزيرة المنقسمة إلى جزء يوناني وآخر تركي في الشمال.

وقال أردوغان بعد صلاة الجمعة: “تبدي قبرص الشمالية في المفاوضات موقفا صريحا. ولا يجوز أن تتوقع اليونان حلا لقضية الجزيرة دون دور تركي كالدول الضامنة. تركيا ستبقى في قبرص. وإمكانية مغادرة العسكريين الأتراك لقبرص غير واردة على الإطلاق”.

وجاء تصريح أردوغان بعد يوم من انعقاد مؤتمر دولي في جنيف حول التسوية بقبرص بمشاركة وزراء خارجية الدول الضامنة، وهي اليونان وتركيا وبريطانيا.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان أن المشاركين في المفاوضات اتفقوا على مواصلة المناقشات، إذ يعقد اللقاء المقبل للحوار على مستوى الخبراء في 18 يناير/كانون الثاني.

بدوره قال رئيس قبرص في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن الحوار السياسي حقق لأول مرة تقدما جسيما، إذ بدأت المناقشة تدور حول المسائل الجوهرية فعلا.