أردوغان: لن نسمح بنجاح المؤامرات القذرة ضدنا
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الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلاً داخل ملهى ليلي في إسطنبول
الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلاً داخل ملهى ليلي في إسطنبول
اخبار عالم

أردوغان: لن نسمح بنجاح المؤامرات القذرة ضدنا

2 يناير, 2017
أحمد علي
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلاً داخل ملهى ليلي في إسطنبول خلال الاحتفال بعيد رأس السنة يهدف إلى “نشر الفوضى في البلاد”.

وقال أردوغان في بيان أصدرته الرئاسة: “يعملون من أجل تدمير المعنويات ونشر الفوضى في البلاد من خلال استهداف مدنيين بهجمات حاقدة كهذه”، وذلك في أول رد فعل له على الاعتداء.

وأضاف أردوغان: “ندرك أن الهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية مختلفة في بلادنا لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها منطقتنا. ونحن مصرُّون على اقتلاع تلك التهديدات والهجمات الموجهة ضد بلدنا من جذورها. إن كل حياة نفقدها في هذه المرحلة، تكوي أفئدتنا وفي نفس الوقت تشد من أزر عزيمتنا وتقوي شكيمتنا وتصميمنا”.

وأكد أن “تركيا تواصل مكافحتها للإرهاب، وهي عازمة على القيام بكل ما يلزم في المنطقة من أجل ضمان أمن وسلامة مواطنيها”.

وتابع قائلاً: “لن نسمح إطلاقاً بنجاح المؤامرات القذرة التي تحاك ضدنا، وذلك من خلال التحلّي بالوعي والحكمة والتكاتف فيما بيننا بشكل أكبر”.

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أحمد علي

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