أردوغان: ندعم شرق أوسط تُحترم سلامة أراضيه

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده تدعم “شرق أوسط تُحترم سلامة أراضيه”، وتعارض بشدة تجزئته لأن ذلك ستكون إهانة لشعوبه.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى تنزانيا في مستهل جولة إفريقية تشمل أيضاً موزمبيق ومدغشقر.

وأشار إلى أن ترامب أدلى تصريحات عديدة، وأن بلاده تتابعها، مضيفاً “لكن ماذا سيكون موقف ترامب من الشرق الأوسط الذي يشتعل الآن؟”.

وتابع: “حالياً تصلنا بعض التصريحات المزعجة المتعلقة بالشرق الأوسط، لذا يجب أن نجلس ونقيّم كل ذلك”.

وأكد أردوغان أنه سيبحث ملف الشرق الأوسط بشكل مفصّل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال أول زيارة له إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده دولة محورية وهي الأقوى في الشرق الأوسط، محذراً من “اتخاذ دول لا علاقة لها بالمنطقة، قرارات تتعلق بالشرق الأوسط”.