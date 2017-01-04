أردوغان: هجوم اسطنبول زرع بذور التفرقة في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن “هناك من يسعى لاستغلال هجوم اسطنبول زرع بذور التفرقة في تركيا”.

وأضاف أردوغان: “لن نسمح لأي كان المساس بنمط الحياة في تركيا” وتابع: “هناك من حاول استغلال القضية التركية في تحقيق مصالح شخصية”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تبذل كل ما بوسعها في قتال التنظيمات الإرهابية، ولا مطامع لها في دول الجوار، مشدداً على أن تركيا لن تستسلم لهذه التنظيمات.

وأفاد أردوغان “إن الهجوم الذي يشنه مقاتلون سوريون بدعم من أنقرة لانتزاع السيطرة على بلدة الباب السورية من قبضة تنظيم داعش سينتهي قريباً”.

وقال في كلمة بثها التلفزيون “إنه عازم على تطهير مناطق أخرى في سوريا من بينها بلدة منبج خلال العملية التي تساندها تركيا”، وتقع منبج على بعد 30 كيلومترا شرقي الباب.

كما أكد أردوغان أن حزب العمال الكردستاني “بعيد كل البعد” عن تحقيق أهداف القضية الكردية بالانفصال عن الدولة في جنوب البلاد، مضيفاً “سنعاقب كل من ينتهك القانون ويدعم التنظيمات الإرهابية سعيا لتعريض الأمن القومي التركي للخطر”.

وبشأن رجل الدين، فتح الله غولن، قال أردوغان “إن من يقوم بدعم تنظيمه سيُقدّم للقضاء”.