أردوغان وبوتين يناقشان توسيع الهدنة في سوريا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول
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أردوغان وبوتين يناقشان توسيع الهدنة في سوريا

12 يناير, 2017
وائل فتحى
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ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسبع نطاق وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، الخميس.

وفي حين لم تضف وكالة “رويترز” التي نقلت الخبر تفاصيل بشأن طبيعة “التوسع المزمع”، قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي إن الزعيمين ناقشا محادثات السلام في سوريا، المخطط لعقدها في كازاخستان، والعلاقات الثنائية.

أما الكرملين فقد قال إن الرئيس الروسي ونظيره التركي اتفقا على أن هناك التزاما بوقف إطلاق النار في سوريا بشكل عام.

وأضاف الكرملين أنهما اتفقا كذلك على مواصلة العمل على التحضير لمحادثات السلام السورية.

يشار إلى أن تركيا وروسيا تدعمان أطرافا مختلفة بالحرب الدائرة في سوريا، لكنهما توسطتا في وقف لإطلاق النار تمهيدا لمحادثات أستانة المقرر عقدها في يناير الحالي.

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وائل فتحى

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