أردوغان يؤكد رفضه لإقامة نظام فدرالي في تركيا

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تكون لديه النية لإقامة نظام فدرالي في تركيا، وذلك قبل يومين من الاستفتاء المزمع لتعزيز الصلاحيات الرئاسية.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمس الجمعة، أمام حشد في مدينة قونية وسط تركيا، حول الاستفتاء: “إننا ( في حزب العدالة والتنمية)، من أكبر المدافعين عن مركزية الحكم في تركيا، وسنكون كذلك مستقبلا، ولا تتضمن أجندتنا مواضيع متعلقة بنظام الولايات أو الفيدراليات أو أي شيء من هذا القبيل، ولن تتضمن”.

ويأتي كلام أردوغان هذا ردا على المخاوف التي أبداها زعيم اليمين القومي دولت بهجلي من وجود توجه من هذا القبيل، بعد أن صرح مستشار أردوغان بأن الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء.

وتؤكد بعض الأوساط المعارضة، أن التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، ستفسح المجال أمام نظام الولايات في المناطق التي يقطنها الأكراد، ما يهدد وحدة البلاد.

ويرى مراقبون في الاستفتاء نقطة تحول في تاريخ تركيا الحديث، وفي حال اعتماد النظام رئاسي الجديد فسيلغى منصب رئيس الوزراء، ما سيسمح للرئيس بتعيين الوزراء وجعل مؤسسات الدولة تحت سلطته.

ويرى المؤيدون للنظام الجديد هذا التحول كخطوة ضرورية لجعل الحكومة التركية أكثر حداثة، فيما يبدي المعارضون مخاوفهم من تبعات إعطاء أردوغان صلاحيات مطلقة.