أردوغان "يضيق الخناق" على غولن في موزمبيق
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وصل إردوغان إلى مابوتو، عاصمة موزمبيق، قادما من تنزانيا
وصل إردوغان إلى مابوتو، عاصمة موزمبيق، قادما من تنزانيا
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أردوغان “يضيق الخناق” على غولن في موزمبيق

24 يناير, 2017
وائل فتحى

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى موزمبيق في جولة إفريقية يروج فيها للتجارة ويطلب من الحكومات شن حملة على المؤسسات المرتبطة بفتح الله غولن، وهو رجل دين تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، العام الماضي.

ووصل إردوغان إلى مابوتو، عاصمة موزمبيق، قادما من تنزانيا. ويخطط أيضا لزيارة مدغشقر قبل العودة إلى تركيا، الأربعاء.

والرحلة جزء من جهود تركيا لتنمية العلاقات في إفريقيا. وعلى سبيل المثال، فتحت الخطوط الجوية التركية خطا للطيران بين إسطنبول ومابوتو عام 2015.

وتسعى الحكومة التركية إلى غلق أو السيطرة على المؤسسات الدولية التي تستلهم غولن، المقيم في الولايات المتحدة والمعارض لأردوغان، والذي نفى تورطه في محاولة الانقلاب العسكري في تركيا في يوليو الماضي، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

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وائل فتحى

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