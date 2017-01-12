أرسنال الإنجليزي يمدد عقود الثلاثي الفرنسي

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، أنه مدد ارتباطه بلاعبيه الفرنسيين الثلاثة لوران كوسيلني وأوليفييه جيرو، وفرانسيس كوكلين وارتبط معهم بعقود طويلة الأمد.

وعبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال كوسيلني الذي خاض 273 مباراة مع النادي اللندني منذ انضمامه إليه في 2010 إنه مدد عقده حتى 2020.

وأحرز المهاجم جيرو تسعة أهداف في 19 مشاركة هذا الموسم، وكان هداف النادي في الموسم الماضي برصيد 24 هدفا في كل المنافسات بينما يلعب كوكلين دورا محوريا في خط الوسط وشارك مع النادي 131 مرة في كل المنافسات.

ونقل الموقع الرسمي لأرسنال عن المدرب أرسين فينغر قوله “نحن سعداء للغاية بتمديد الارتباط ولمدة طويلة مع ثلاثة عناصر هامة في فريقنا”.

وأضاف المدرب الفرنسي المخضرم “أوليفييه أصبح صاحب خبرة كبيرة في كرة القدم الآن وأصبح لاعبا أكثر تكاملا منذ انضمامه إلينا، كما قطع فرانسيس خطوات فنية هائلة خلال الأعوام القليلة الماضية لأنه في كامل تركيزه في كل يوم”.

وأردف فينغر “بالطبع لوران يشكل عنصرا أساسيا في فريقنا وأعتقد أنه واحد من أفضل المدافعين على مستوى العالم اليوم. وبالتالي فهذه إجمالا أخبار عظيمة بالنسبة لنا”.

ويحتل أرسنال المركز الخامس بن فرق الدوري الإنجليزي متخلفا بثماني نقاط عن جاره اللندني تشلسي المتصدر بعد 20 مباراة، وسيحل ضيفا على سوانزي سيتي المهدد بالهبوط السبت المقبل.