أرسين فينغر يشيد بعودة داني ويلبيك

أشاد أرسين فينغر مدرب أرسنال بلاعبه العائد داني ويلبيك بعدما سجل المهاجم لأول مرة بعد تعرضه لإصابة في الركبة في مايو الماضي ليقود فريقه للانتصار 5-صفر على ساوثمبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل ويلبيك التشكيلة الأساسية لأول مرة هذا الموسم بعد ثلاث مشاركات بديلا، وسجل هدفين في أول 22 دقيقة، وصنع هدفا لزميله ثيو والكوت، ليحسم أرسنال الانتصار مبكرا في الدور الرابع للمسابقة.

وقال فينغر الذي تابع المباراة من المدرجات بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف أربع مباريات “لعبنا بشكل رائع وبتألق كبير وبصفة عامة قدمنا أداء ثابتا على مدار 90 دقيقة وظهر الجميع بشكل رائع”.

وأضاف “غاب ويلبيك لفترة طويلة ولم أتوقع منه التسجيل بهذه السرعة وهذا يوضح رغبته.. كان مؤثرا جدا لأنه يعمل بجدية كبيرة. لقد مر ببعض الفترات الصعبة من الناحية الذهنية”.

وتابع: “لكنه صمد بشكل رائع جدا ونال مكافأة ذلك.. ولهذا نشعر بسعادة كبيرة”.

وبلغ أرسنال، الذي دفع بأكثر من لاعب شاب في اللقاء، دورالستة عشر في كأس الاتحاد للعام السابع على التوالي.

وجاءت النتيجة محبطة لساوثمبتون بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز على ليفربول في أنفيلد، والوصول إلى نهائي كأس رابطة الأندية حيث سيواجه مانشستر يونايتد على اللقب.