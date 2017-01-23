أستانا ينطلق.. والمعارضة تؤكد أن ميليشيات إيران لا تختلف عن داعش

قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة، محمد علوش، إن الميليشيات التي جلبتها إيران إلى سوريا لا تختلف عن داعش.

وأضاف علوش، الاثنين، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية للمباحثات “نريد وقف إطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية في كل أنحاء سوريا.”

وقال نريد تطبيق الإجراءات الإنسانية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 للدفع بالانتقال السياسي.

وكانت المباحثات التي ستجمع المعارضة بوفد الحكومة السورية انطلقت في أستانة، صباح الاثنين، برعاية تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف في افتتاح الجلسة إن التفاوض هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا.

وبينما تشارك الحكومة السورية بوفد يترأسه السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يترأس علوش وفد المعارضة.

وقالت المعارضة السورية في وقت سابق إنها اتفقت مع الدول الراعية على إجراء المحادثات التي تطلق الاثنين، بشكل غير مباشر. وحددت النقاط التي سيتم التفاوض عليها مع وفد الحكومة السورية.

وقال المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي، لرويترز: “لن ندخل في أي مناقشات سياسية، وكل شيء يدور حول الالتزام بوقف إطلاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار، والإفراج عن المعتقلين وتسليم المساعدات”.

وأضاف العريضي أن “النظام السوري له مصلحة في صرف الانتباه عن هذه القضايا. إذا كان النظام السوري يعتقد أن وجودنا في أستانة استسلام منا فهذا وهم”.