أسود الأطلس والفراعنة في معركة أفريقية جديدة بالغابون

ستخطف موقعة أسود الأطلس والفراعنة الأحد أنظار عشاق كرة القدم، من أجل التعرف على المنتخب الذي سيقتنص بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي في منافسات كأس أمم إفريقيا، المقامة في الغابون.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الربع النهائي متصدرا المجموعة الرابعة بسبع نقاط، بعد التعادل مع مالي، والفوز على كل من أوغندا وغانا.

فيما احتل المغرب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بست نقاط بعد منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي سيواجه منتخب غانا.

وقال الأرجنتينى هيكتور كوبر، مدرب مصر، إن مباراة المغرب ستكون من أصعب المباريات على الفراعنة في مشوار الغابون، واصفا المغرب بالمنتخب القوي والمنظم، وأضاف “رغم إرهاق اللاعبين والحرارة والرطوبة وأرضية الملعب، إلا أنها ستكون مباراة ممتعة”.

من جانبه، ذكر الفرنسي هيرفي رينار، مدرب الأسود، أنه يعرف منتخب مصر “عن ظهر قلب”، مشيرا إلى أنه “فريق قوي جدا، وغالبا ما تكون مشاركتهم من أجل الذهاب لأبعد نقطة في المنافسة وليس للمشاركة فقط.. هم متعودون كثيرا على مثل هذه المنافسات والظروف”.

وسيبحث الفراعنة عن فك عقدة دامت 31 عاما، إذ كان آخر تفوق لهم على أسود الأطلس في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 1986.

يشار إلى أن أسود رينار لم يسبق لهم أن تأهلوا إلى الدور الثاني منذ 2004.