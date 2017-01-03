أشد انواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية خطرا على الإنسان

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC” في عام 2013 قائمة بالالتهابات البكتيرية والفطرية المقاومة للأدوية، واصفة إياها بالخطرة” وما يعكس مدى خطورتها، هو سرعة انتشارها وصعوبة علاجها .

وتصنف معظم أنواع البكتيريا، إما موجبة “الغرام” أو سلبية “الغرام”، حسب كيفية رد فعلها على تقنية الحقن المخبري. في حين أن علة إيجابية الغرام هي مقاومة المكورات العنقودية الذهبية للميثيسيلين، مثل المطثية العسيرة وهي البكتيريا المقاومة للعقاقير الأكثر شهرة.

في حال أن العديد من الأنواع سلبية الغرام ومن الصعب علاجها لامتلاكها أغشية خارجية مضادة للعقاقير. وفيما يلي نورد لكم قائمة بأهم تلك الأمراض الناتجة عن العدوى البكتيرية حسب ما جاء في التقرير:

المطثية العسيرة

من الممكن ان يتسبب الاستخدام المطول للمضادات الحيوية في تحول هذه البكتيريا الي عدوى قاتلة حيث ان المضادات الحيوية تقضى على البكتيريا المضادة لها في أمعاء الانسان، هذا المرض يسبب الإسهال الشديد ويمكن أن يدمر القولون، وأصبح من الصعب جدا علاجه. وكبار السن هم الفئة الأكثر تعرضا للاصابة بهذه البكتيريا ويمكن الإصابة بها عن طريق ملامسة الأسطح في المستشفيات والتماس مع البشر المصابين بها.

البكتيريا المعوية المضادة للكاربابينيم

وتنتشر عناصر هذه الفئة من عائلة البكتيريا سالبة الغرام المقاومة للعقاقير إلى حد كبير في مرافق الرعاية الصحية مع سلالات من بعض الأنواع في المجموعة، بما في ذلك الإشريكية القولونية، المرياحة الأمعائية، الأمعائية المذرقية والكلبسيلة الرئوية، وهي جميعها مقاومة للمضادات الحيوية المعروفة بالكاربابينيمات، والتي بدورها تعتبر واحدة من آخر خطوط الدفاع ضد هذه الأمراض. عندما تفشل الكاربابينيمات، غالبا ما يضطر الأطباء للجوء إلى كوليستين، وهو دواء سجلت له آثار جانبية سامة منذ عقود.

النيسرية البنية

النيسرية البنية هي بكتيريا مرهفة لها احتياجات تغذوية واستزراعية معقدة، وهي تنمو على غراء الشكولاتة مع ثاني أكسيد الكربون بشكل خاص. والمكورات النيسيرية هي بكتريا مزدوجة داخل خلوية. وقد وضعت بعض سلالات هذه العدوى المنقولة جنسيا، والتي يمكن أن تسبب التبول المؤلم والتهاب الحوض، في خانة الأمرض المقاومة للأدوية

العطيفة أو المنثنية المقاومة للأدوية

هذه البكتيريا تصيب البشر من خلال الحليب الملوث أو الماء أو الطعام وخاصة عند الإختلاط بالدواجن، وتسبب الإسهال والتقلصات والحمى. كما تعد العطيفة مسببا رئيسيا للأمراض البكتيرية المعدية في العديد من الدول المتقدمة إضافة إلى مالايقل عن 10 أنواع من العطيفة تسبب العديد من الأمراض وأكثرها شيوعا عطيفة صائمية C. وعطيفة قولونية وعطيفة الجنين التي تسبب الإجهاض التلقائي لأجنة المواشي والإنسان.

المبيضات المقاومة للفلوكونازول

المبيضات هو نوع من الفطريات، وليست بكتيريا. وشملها مركز السيطرة على الأمراض في قائمته لسلالات الفطريات. المبيضات موجودة في كثير من أجسام البشر دون أن التسبب لهم بضرر، ولكنها يمكن أن تسبب التهابات خطيرة في المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو إذا أدخلت إلى مجرى الدم.

البيتا لاكتاماز

هي انزيمات تنتج بواسطة بعض البكتيريا أوالجراثيم سلبيات غرام وإيجابيات غرام وهي المسؤولة عن المقاومة لصف واسع من المضادات الحيوية المتعلقة بالبيتا لاكتام، والتي منها البنسلين.

وتوجد مجموعات وصنوف عديدة من هذه الأنزيمات التي تقاوم المضاد الحيوي. على سبيل المثال: صفوف متعددة من أنزيمات “س. بيتا لاكتاماز” مسؤولة عن مقاومة السيفالوسبورين وبعض صفوف “آ. بيتا لاكتاما” يعطي المقاومة “للأوكسيمينو سيفالوسبورينات”، “سيفاميسينات” وكاربابينيمات. حديثاً تم تحديد بنيتين مختلفين لأنزيم البيتا لاكتاماز.

يمكن أن يسبب التهابات خطيرة في مجرى الدم والرئة . وتنتشر هذه من خلال غسل اليدين بشكل غير صحيح وملامسة الأسطح والمعدات الطبية. بعض سلالات القولونية أيضا تنتقل عن طريق الأغذية.

المكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين

المكورات المعوية تعيش بشكل طبيعي في أمعاء الإنسان والمسالك التناسلية للإناث دون أي تأثيرات سلبية، لكنها يمكن أن تؤدي إلى عدوى خطيرة عندما تنتشر عن طريق القسطرة البولية أو في الوريد، أو تدخل مجرى الدم. وقد صنفت بعض سلالاتها مقاومة للفانكومايسين، وهو واحد من أكثر المضادات الحيوية القوية المتاحة.

الزائفة الزنجارية المقاومة للعديد من المضادات

يزدهر هذا الممرض في البيئات الرطبة وغالبا ما يصيب المرضى في المستشفيات، وخاصة تلك التي تستخدم التهوية الميكانيكية أو من خلال القسطرة أو مع الجروح والحروق. هذه البكتيريا سالبة الغرام صعبة العلاج للغاية منتشرة بكثرة، يمكن أن تسبب امراض عند الحيوانات، والبشر على حد سواء.

السالمونيلا غير التيفية

تأتي العدوى بهذه الجرثومة عن طريق الفم بشكل عام، من خلال تناول أغذية أو مياه ملوثة بالجرثومة. وهذه الجرثومة تستطيع تلويث الغذاء وتسميمه بشكل يصيب آلاف المرضى.

أعراض السالمونيلا الاكثر شيوعا هي تلوث في الجهاز الهضمي يظهر كاسهال، وقد يكون دمويا احيانا ويسمى “الزحار”، مصحوبا بشكل عام بارتفاع درجة حرارة الجسم، غثيان وقيء.

السالمونيلا التيفية المقاومة للأدوية

عضو في الأسرة المعوية، هذه البكتيريا تنتشر عن طريق الغذاء أو الماء الملوث أو عن طريق الاتصال من شخص إلى شخص. حمى التيفوئيد، نادرة في البلدان المتقدمة، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة والوفاة إذا لم تعالج.

الشيغلا المقاومة للأدوية

الشيغلا غالبا ما تصيب الأطفال الصغار وتنتشر من خلال التماس بمصاب آخر أو من خلال الطعام أو الماء، وهي سلالة مقاومة للعقاقير ، وتسبب إسهال مؤلما، وينتشر بسرعة خصوصا في أماكن رعاية الأطفال وبين الناس الذين لا مأوى لهم ومثليي الجنس و”المخنثين” من الرجال.

العقدية الرئوية أو المكورة الرؤية الىمضادة للإلتهاب

يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي. الأذن، الجيوب الأنفية والتهابات مجرى الدم. والتهاب السحايا. بعض السلالات منه مقاومة لأدوية متعددة، والتي يمكن أن تكون خطرة خصوصا على الأطفال الصغار، والمرضى المسنين وفيروس نقص المناعة البشرية. وينتشر المرض من شخص إلى شخص، وغالبا في مرافق رعاية الأطفال والرعاية الصحية.

السل المقاوم للأدوية

وتنتشر المتفطرة السلية عن طريق الهواء، وعادة ما تصيب الرئتين، ولكن يمكن أيضا أن تصيب الأعضاء مثل المخ أو الكلى، والعدوى يمكن علاجها إذا اكتشفت مبكرا، ولكن ظهرت سلالات مقاومة للعقاقير على مر السنين. بعضها لا تستجيب لأنواع كثيرة من المضادات الحيوية، ويمكن أن تكون قاتلة في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة.

العنقوديات الذهبية المقاومة للفانكوميسين

هذه الالتهابات العنقودية الذهبية هي مقاومة للفانكومايسين، واحدة من أكثر المضادات الحيوية القوية المتاحة. وغالبا ما تحدث في حال الإصابة بالالتهابات الجلدية. ويمكن أن تصبح قاتلة إذا كانت وصلت الى مجرى الدم أو الرئة، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من الالتهاب وتقرحات الرئوي.

المجموعة العقدية المقاومة للأريثروميسين

المجموعة “أ” العقدية هي السبب الأكثر شيوعا لالتهاب الحلق لدى الأطفال والبالغين، والاريثروميسين هو واحد من المضادات الحيوية الأكثر استخداما لعلاج ذلك. العدوى عادة ما تكون ذات آثار خفيفة، ولكن يمكن في بعض الأحيان أن تكون مهددا للحياة. وتنتشر من خلال الاتصال مع مخاط المصاب أو عن طريق الجروح الجلدية أو القروح.

المجموعة العقدية الثانية المقاومة للكليندامايسين

المجموعة الثانية العقدية هي سبب شائع للتسمم، لدى الأطفال حديثي الولادة . الكبار هم عرضة أيضا. وقد تسبب انتشار استخدام المضادات الحيوية لمنع العدوى في الأطفال حديثي الولادة من بعض سلالات البكتيريا لتطوير المقاومة لالكليندامايسين. ويمكن أن تكون قاتلة اذا بلغت مجرى الدم.