“أطفال تيوب”.. تجربة إنترنت آمنة للأطفال

لا خوف بعد اليوم من تعرض الأطفال إلى محتويات لا تناسبهم، فقد أصبح هناك تطبيق جديد لمشاهدة فيديوهات يوتيوب مخصص للأطفال، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقالت شركة MHD Studio المطورة لتطبيق أطفال تيوب “ندرك جميعا بأن الكثير من أطفالنا لديهم إدمان شديد على تطبيق يوتيوب وندرك أيضا أنه عند مشاهدة أي فيديو على تطبيق اليوتيوب يقوم التطبيق باقتراحات أخرى وكثير من هذه الفيديوهات المقترحة تكون غير مناسبة لأطفالنا ولا يمكن للأباء التحكم بالمحتوى المقترح من اليوتيوب فكانت هناك العديد من الشكاوى بهذا الخصوص”.

وأضافت الشركة “لذلك قمنا بتطوير تطبيق أطفال تيوب وهو تطبيق بمحتوى أمن وهادف للأطفال وسيكون نافذة آمنة للاطلاع على المحتوى الهادف والبناء في يوتيوب، وهذا المحتوى عبارة عن فيديوهات تعليمية وترفيهية وعائلية وفيديوهات قيمة التي بدورها ستقدم العلم والمنفعة والتسلية للطفل”.

ويقدم تطبيق أطفال تيوب، الذي يتوفر على نظام أندرويد، تجربة مستخدم سهلة ومشابهة لتطبيق يوتيوب الرسمي حتى لا يتم تغير التجربة التي يعرفها الطفل، ويحتوي التطبيق على مجموعة من التصنيفات التي يتم من خلالها تصنيف المحتوى وهي ألعاب أطفال وكرتون تعليمي ومسلسلات أطفال وكرتون إسلامي وألعاب أطفال وحيوانات أليفة ومغامرات عائلية.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 4.2 والأحدث من نظام أندرويد التابع لشركة غوغل تنزيل التطبيق من متجر غوغل بلاي.