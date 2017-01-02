أكثر من نصف ضحايا هجوم إسطنبول عرب

قتل 18 عربيا، وجرح 31 آخرين، في الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول وراح ضحيته نحو 80 شخصا بين قتيل وجريح.

والعرب الذين وردوا في تقرير لرويترز، ينتمون إلى ثمانية دول عربية، هي السعودية، والكويت والأردن، والعراق ولبنان، والمغرب وتونس وليبيا.

وحسب التقرير، قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في إسطنبول من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن خمسة سعوديين قتلوا وأصيب 11.

فيما قتل ثلاثة لبنانيين وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية. إضافة إلى مقتل ثلاثة أردنيين وإصابة أربعة بجروح بحسب ما نقلت وكالة بترا الرسمية عن وزارة الخارجية.

كما قتل تونسيان هما رجل أعمال وزوجته بحسب وسائل الإعلام التونسية. كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل فرنسية تونسية من غير أن توضح ما إذا كانت هي نفسها زوجة رجل الأعمال.

وقتل كويتي وأصيب خمسة آخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله. إضافة إلى ثلاثة عراقيين وفق وزارة الخارجية العراقية.

وحسب رويترز، قتل ليبي وأصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الليبية. فيما أعلن عن إصابة أربع مغربيات بحسب ما نقلت الوكالة المغربية عن السفارة المغربية في انقرة.