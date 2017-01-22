ألمانيا تتوقع “حقبة مضطربة” في عهد ترامب

رأى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأحد أن تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة يشكل قطيعة عن النظام الذي عرفه العالم حتى الآن، متوقعا حقبة مضطربة في عهده.

وكتب شتاينماير في مقالة نشرتها صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الأحد بعد يومين على تنصيب الرئيس الأميركي “مع انتخاب دونالد ترامب طويت نهائيا صفحة عالم القرن الـ20”.

وتابع شتاينماير الذي انتقد ترامب بشدة خلال الحملة الانتخابية “ما هي مفاهيم النظام العالمي التي ستفرض نفسها في القرن الـ21، وماذا ستكون معالم عالم الغد، ليس هناك ما هو محسوم، كل شيء مشرع على شتى الاحتمالات”.

واعتبر أن على العالم أن يستعد “لحقبة مضطربة” موضحا أنه كما في كل مرحلة انتقالية “هناك نقاط غموض لكن في هذه الحقبة من الفوضى الشاملة الجديدة، فإن الأمر يمضي أبعد من ذلك”.

وشدد على أن “هناك مسائل كثيرة على المحك”.

غير أن شتاينماير الذي تم اختياره ليكون الرئيس المقبل للبلاد في منتصف شباط/فبراير، مد يده للإدارة الأميركية الجديدة. وقال إن بلاده ستسعى إلى الحوار مع فريق ترامب وإلى “عرض قيمنا ومصالحنا على الإدارة الجديدة”.

وأبدى ثقته بأنه “سيجد في واشنطن محاورين يصغون، يدركون أن الدول الكبرى أيضا بحاجة إلى شركاء”.