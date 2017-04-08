أميركا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية
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لطائرة درون
لطائرة درون
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أميركا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية

8 أبريل, 2017
وائل فتحى

قالت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية إنه تقرر حظر تحليق الطائرات من دون طيار فوق 133 منشأة عسكرية أميركية لمخاوف أمنية بشأن استخدام طائرات بدون طيار غير مصرح لها بالتحليق.

وصدر الإجراء في ظل قلق مسؤولين أميركيين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة من احتمال استخدام طائرات بدون طيار تشكل خطرا أو معادية في مواقع مثل القواعد العسكرية والمطارات والاستادات الرياضية.

وقالت الإدارة في بيان إنها اتفقت مع وزارة الدفاع على منع تحليق هذا النوع من الطائرات في محيط المنشآت العسكرية اعتبارا من 14 أبريل نيسان.

وتشمل المنشآت القواعد العسكرية في أنحاء الولايات الأميركية.

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وائل فتحى

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