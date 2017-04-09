أميركا تخطط لعقوبات جديدة على نظام الأسد
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وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين
وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين
اخبار عربى

أميركا تخطط لعقوبات جديدة على نظام الأسد

9 أبريل, 2017
أحمد علي

أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، عزم بلاده فرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام السوري في المستقبل القريب.

وذلك في إطار الرد الأميركي على الهجوم الذي نفذه نظام الأسد بغاز سام على سكان بلدة شان شيخون بإدلب قبل أيام قليلة.

وقال منوتشين، في تصريح اليوم، إنه يتوقع أن تستمر تلك العقوبات في التأثير بشكل مهم على منع الناس مع الدخول في تعاملات تجارية مع هذا النظام.

مشددا في الوقت ذاته على الأهمية البالغة لهذه العقوبات التي سيتم تطبيقها قريبا في تحقيق أقصى تأثير على النظام السوري.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد وجهت ضربات صاروخية ضد قاعة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص السورية، وذلك ردا على هجوم قوات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية أسفر عن مقتل 86 مدنيا، بينهم ثلاثون طفلا، و20 امرأة.

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أحمد علي

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