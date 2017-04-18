أنباء سارة لمدرب برشلونة قبل معركة الإياب أمام يوفنتوس

تلقى لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة أنباءً سارة قبل مواجهة يوفنتوس مساء الأربعاء بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن البلاوجرانا استعاد خافيير ماسكيرانو، نجم الفريق الكتالوني، والذي تدرب على العشب في مران الفريق صباح اليوم.

وتعرض ماسكيرانو لإصابة في ربلة الساق اليسرى خلال مواجهة يوفنتوس الثلاثاء الماضي.

وأضافت الصحيفة: “الفريق استعاد خدمات الثنائي أردا توران وماثيو، وغاب فقط رافينيا وأليكس فيدال ” .

وضم إنريكي للمران اللاعب الشاب إلينيا، والذي تواجد رفقة الفريق خلال الفترة الماضية.

ويستضيف البلاوجرانا السيدة العجوز في معقله ” كامب نو “، أملًا في تحقيق الريمونتادا الثانية، بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة، وتكرار ما فعله الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الـ16، وتحويل الهزيمة برباعية نظيفة إلى انتصار بنتيجة (6-1) .