أنباء عن خطة دولية معدلة لإحلال السلام باليمن

غادر المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدينة عدن،بعد لقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير خارجيته، في إطار مساعيه لإحياء عملية السلام خصوصا ما يتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على مشروع خطته للسلام.

وجدد الرئيس اليمنين تمسكه بالملاحظات التي ابدتها الحكومة الشرعية تجاه الخطة خلال زيارته السابقة لعدن. وقال هادي ان الانقلابيين وممارساتهم لا تشير البتة الى فكر يحمل السلام.

وتتضمن مسودة الخطة المعدلة التي عرضها ولد الشيخ عدة بنود وفق مصادر يمنية عدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي باعتباره رئيسا منتخبا.

كما تنص المسودة على إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة قبل الانتقال إلى المسار السياسي.

وبحسب مسودة ولد الشيخ سيتم تعيين نائب للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاقية الشاملة.

وستكون اللجنة الرباعية الخاصة بالسلام الضامنة أن تنفذ الحكومة الشرعية الالتزامات في حين تتولى سلطنة عمان ضمانة التزام المتمردين.