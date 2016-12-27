أنباء متضاربة عن محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله الثلاثاء إن الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع أوسع نطاقا محتمل في أستانة، دون أن يذكر أين تجرى المحادثات الراهنة، فيما نفت الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية علمها بوجود محادثات جارية بين الحكومة السورية والمعارضة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس السوري بشار الأسد اتفقوا على أن تكون عاصمة قازاخستان مكانا لمفاوضات سورية جديدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق الثلاثاء عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته قوله إن ممثلين عن الجيشين الروسي والتركي يجرون مشاورات مع المعارضة السورية في أنقرة بشأن كيفية إنجاح وقف محتمل لإطلاق النار على مستوى البلاد.

وقالت “تجري حاليا اتصالات بيننا وبين الأتراك مع المعارضين”، وأوضح المصدر أن الحديث في المفاوضات يدور حول معايير إعلان نظام وقف إطلاق النار.

كما أكد المصدر الدبلوماسي، أن العسكريين الروس والإيرانيين والأتراك، كممثلي الدول الضامنة لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، يخططون للمشاركة في المفاوضات السورية في أستانا، “ستجري خلال مفاوضات أستانا مناقشة وقف إطلاق النار، ويجري العمل حاليا على اتفاق حول هذه المسائل على مستوى الخبراء في أنقرة، وسيتم إقراره في أستانا”.

وفي المقابل قال عضو بالهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية إن الهيئة التي تضم معارضين سياسيين وجماعات مسلحة معارضة للرئيس بشار الأسد لا علم لها بوجود محادثات تقول موسكو إنها تجري بين الحكومة السورية والمعارضة.

وقال جورج صبرا عضو الهيئة “لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع”.

وتضم الهيئة جماعات مسلحة تحارب الأسد تحت لواء الجيش السوري الحر وشاركت في محاولة فاشلة لتدشين محادثات للسلام في وقت سابق هذا العام. وتشكلت الهيئة في السعودية بدعم من الرياض في ديسمبر كانون الأول 2015.

وتجدر الإشارة وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا قد ناقشوا الأسبوع الماضي الوضع في سوريا، بما في ذلك حلب، وانتهت المحادثات بتأكيد الوزراء إلى أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا الحديث عن إطلاق مفاوضات في الغرض.