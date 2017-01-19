أنشيلوتي يتمنى بقاء ألونسو في صفوف بايرن ميونيخ
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تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
أوروبا رياضة

أنشيلوتي يتمنى بقاء ألونسو في صفوف بايرن ميونيخ

19 يناير, 2017
أحمد علي
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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن أمنيته بأن يظل اللاعب الأسباني تشابي ألونسو ضمن صفوف فريقه في الموسم المقبل.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي عقده الخميس على هامش مباراة بايرن ميونيخ أمام فرايبورغ يوم الجمعة في مسابقة الدوري الألماني “بوندسليجا”: أعتقد أن ألونسو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وأتمنى أن يظل معنا في الموسم المقبل.

وكشف أنشيلوتي أنه تكلم مع ألونسو في وقت سابق حول هذا الموضوع، وأضاف قائلا: أعرف أن تعاقده ينتهي بنهاية العام الجاري، ليست لدي معلومات.

وكان ألونسو (35 عاماً) لاعب وسط ميدان ريال مدريد السابق، قد قال أنه لا يعرف إذا كان سيستمر في لعب كرة القدم بعد انتهاء تعاقده.

وانضم ألونسو لصفوف بايرن ميونيخ في أغسطس 2014 مقابل تسعة ملايين يورو (تسعة ملايين و600 ألف دولار).

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أحمد علي

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