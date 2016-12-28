أنقرة تتهم واشنطن بتكثيف توريدات الأسلحة لأكراد سوريا

كثفت الولايات المتحدة توريدات الأسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي لأكراد سوريا.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن عن وجود أدلة تثبت تقديم التحالف الدولي بقيادة واشنطن دعما لتنظيمات إرهابية، بما في ذلك “داعش” وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وكان السفير الأميركي في أنقرة جون باس قد نفى الأسبوع الماضي تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأكراد سوريا، لكن أرسلت واشنطن شحنات أسلحة إلى ريف الحسكة شمال سوريا 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين، جوا وبرا على حد سواء.

وأدلى السفير الأميركي بتصريح وصلت مطار رميلان بريف الحسكة طائرة محملة بشحنة سلاح، تم تقسيمها ونقلها على متن مروحيات تابعة لسلاح الجو الأميركي إلى مناطق سورية أخرى.

ووصلت شحنة كبيرة من الأسلحة إلى شمال سوريا مساء الأربعاء، فيما انطلقت من أربيل بكردستان العراق عشرت الشاحنات، ووصلت إلى مناطق تسيطر عليها القوات الكردية بشمال سوريا. ومر جزء من هذه الشاحنات بريف القامشلي.