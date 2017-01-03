أنقرة تتهم واشنطن: لا تفعل شيئاً حيال داعش

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء، أنه يتوقع أن تتوقف الإدارة الأميركية الجديدة عن إمداد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما مسؤولة عن مثل هذه الإمدادات.

وقال يلدريم في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، “إن العالم لا يكافح داعش بشكل فعلي”، مؤكدا أن تركيا وحدها التي تفعل ذلك. وأضاف في هذ الإطار: “العالم ينام ويستيقظ على ذكر داعش، لكنهم لا يكافحونه بشكل فعلي، إنهم يقولون ما لا يفعلون، تركيا وحدها التي تكافح التنظيم”.

كما شدد على أن الولايات المتحدة لا تفعل شيئا حيال التنظيم الإرهابي، وأن الآخرين لا يفعلون شيئا كذلك. وأردف: “كل ما يقومون به هو إطلاق التصريحات فقط.

إلى ذلك، قال “دخلنا في اليوم الـ 133 لعملية درع الفرات، ومنذ بدئها حتى الآن تمكنا من القضاء على 1270 منتسبا لتنظيم داعش”.

على جانب آخر، أشار يلدريم في كلمته إلى أن البرلمان سيناقش خلال الأسبوع الحالي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى.