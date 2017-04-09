أنقرة تدعو موسكو للتخلي عن الأسد

أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي أن روسيا يجب أن تكف عن الإصرار على ضرورة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.

وأضاف جاويش أغلو، في تصريح صحفي، أن موسكو لم تتخذ الخطوات اللازمة في مواجهة انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة لا تزال ملتزمة به.

وانتقد وزير الخارجية التركي تصريحات مسؤولي بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، التي قالوا فيها إن “الشعب السوري سيقرر مصير السلطة في سوريا”.

وتابع: “هذه التصريحات، ستقوي الأسد وتدفعه لارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن جاويش أوغلو أن تأييد بلاده للضربات الصاروخية الأميركية الأخيرة على مطار الشعيرات العسكري السوري لا يعني تفضيل تركيا واشنطن على موسكو.

فقال: “لسنا في وضع يستوجب الاختيار بين روسيا والولايات المتحدة، علينا الاستمرار في علاقاتنا بشكل متزن. دعمنا استهداف واشنطن الأخير لقاعدة تابعة للنظام السوري، وهذا يعني أننا لا نقف في صف أحد البلدين”.

أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي أن روسيا يجب أن تكف عن الإصرار على ضرورة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.

وأضاف جاويش أغلو، في تصريح صحفي، أن موسكو لم تتخذ الخطوات اللازمة في مواجهة انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة لا تزال ملتزمة به.

وانتقد وزير الخارجية التركي تصريحات مسؤولي بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، التي قالوا فيها إن “الشعب السوري سيقرر مصير السلطة في سوريا”.

وتابع: “هذه التصريحات، ستقوي الأسد وتدفعه لارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن جاويش أوغلو أن تأييد بلاده للضربات الصاروخية الأميركية الأخيرة على مطار الشعيرات العسكري السوري لا يعني تفضيل تركيا واشنطن على موسكو.

فقال: “لسنا في وضع يستوجب الاختيار بين روسيا والولايات المتحدة، علينا الاستمرار في علاقاتنا بشكل متزن. دعمنا استهداف واشنطن الأخير لقاعدة تابعة للنظام السوري، وهذا يعني أننا لا نقف في صف أحد البلدين”.