أنقرة تطالب واشنطن بالكف عن دعم الأكراد

طالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الولايات المتحدة بالكف عن التعاون مع قوات حماية الشعب الكردية في سوريا وتسليم الداعية التركي المعارض فتح الله غولن.

وكشف يلدريم، في مقابلة مشتركة، أجرتها معه قناتان محليتان أن بلاده طرحت موضوع منظمة “غولن” بشكل واضح أمام وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون أثناء زيارة الأخيرة لأنقرة الخميس الماضي.

وقال يلدريم: “هناك مسألتان تؤثران على علاقتنا مع الولايات المتحدة، وينبغي عليها ألا تستمر في التعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية وأن تتخذ خطوات ملموسة حيال فتح الله غولن”.

وأوضح يلدريم أن الوزير تيلرسون أعطى أجوبة عامة، مثل: “الموضوع بيد القضاء الأميركي ونحن الإدارة نتابعه”.

وبموجب اتفاقية “إعادة المجرمين” المبرمة بين تركيا والولايات المتحدة عام 1979، تطالب أنقرة واشنطن بتسليم “غولن” المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

وعلق يلدريم على موضوع رفع علم إقليم كردستان إلى جانب علم العراق، قائلا: “نقف إلى جانب الحكومة العراقية ونرفض قرار رفع علم كردستان إلى جانب علم العراق ونعتبر هذا القرار انتهاكا للدستور العراقي ونرفض فرض أمر واقع في كركوك، القرار من شأنه أن يغير البنية الديمغرافية في كركوك”.