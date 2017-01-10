أهالي ضحايا هجمات باريس وبروكسل يقاضون تويتر

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية الثلاثاء أن عدداً من أهالي ضحايا هجمات باريس وبروكسل، تقدموا معاً بشكوى قضائية ضد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الولايات المتحدة الأميركية.

حيث يعتقدون أن شبكة التواصل الاجتماعي “لم تقم بما يكفي لمنع الإرهابيين من نشر رسالتهم”، ويطالبون بتعويضات لم يتم تحديد حجمها.

وقالت صحيفة هت لاتسته نيوز البلجيكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن القضية رفعت في نيويورك من قبل زوجة ألكسندر بينزووسكي الذي قتل مع شقيقته يوم 22 مارس (آذار) الماضي في مطار زافنتيم الدولي ببروكسل، ومن قبل أقارب ناعومي غونزالس التي قتلت يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في الهجوم الإرهابي على العاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت الصحيفة أن أصحاب الشكوى أكدوا في دعواهم القضائية أن موقع تويتر “أعطى للإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي وسيلة اتصال وحيدة وقوية، مما ساعد الإرهابيين على تحقيق أهدافهم”، كما يعتقد أهالي هؤلاء الضحايا أن موقع تويتر “داس على قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي”.

ولفتت الصحيفة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها اتهام موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى باستخدامها من قبل الإرهابيين، فقد تم تقديم شكوى بعد المجزرة التي ارتكبت في ملهى ليلي بأورلاندو ضد موقعي تويتر وفيس بوك للأسباب ذاتها.

وكان موقع تويتر التزم منذ وقت طويل بتفسير واسع لحرية التعبير على الإنترنت، ولكنه يتعامل مع مروجي الكراهية بصرامة شديدة منذ عامين، بعد رضوخه إلى الضغوط السياسية التي فرضت عليه من قبل العديد من الحكومات الأوربية والغربية، وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن تويتر أنه قام بإغلاق ما يقرب من 360 ألف حساب كانت تستخدم لتعزيز الإرهاب.