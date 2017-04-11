أهلي جدة يتعادل مع العين الإماراتي ويتصدر مجموعته
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عمر السومة
عمر السومة
السعودية رياضة

أهلي جدة يتعادل مع العين الإماراتي ويتصدر مجموعته

11 أبريل, 2017
أحمد علي

تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في مباراته أمام نادي العين الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بهدفين لكلا الفريقين.

سجل للأهلي عمر السومة في الدقيقة 44 والدقيقة 88 من زمن المباراة وللعين اسماعيل أحمد في الدقيقة 6 وعمر عبدالرحمن في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة سيطرة عيناوية في مجمل أجزاء المباراة مع تألق حارس النادي الأهلي ياسر المسيليم حيث تصدى لهدفين محققين لنادي العين ، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكلا الفريقين ليتصدر النادي الأهلي مجموعته بثمانية نقاط.

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أحمد علي

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