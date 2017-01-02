أوباما: أتطلع إلى الوقوف مع الأميركيين كمواطن

في رسالة بمناسبة مطلع العام الجديد وقبل 19 يوما من تسليم مقاليد الرئاسة إلى خلفه دونالد ترامب، قال الرئيس الأميركي باراك اوباما يوم الاحد إن الرئاسة كانت شرفًا.

وكتب أوباما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موجها كلماته إلى المواطنين الأميركيين : لقد تشرفت بخدمتكم كرئيس، وأتطلع إلى الوقوف معكم كمواطن، عام سعيد على الجميع.

كما استخدم أوباما شبكة التواصل الاجتماعي لعرض انجازاته خلال ما يقرب من ثماني سنوات تولى فيها رئاسة البلاد، وتضمنت إصلاح التأمين الصحي ومكافحة تغير المناخ والنمو في قطاع الطاقة المتجددة.

وسيسلم أوباما الرئاسة لترامب، الذي فاز على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في الانتخابات، في 20 يناير في حفل تنصيب بالعاصمة الأميركية.