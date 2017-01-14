أوباما عن ترامب: لا تستخفوا بهذا الرجل
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اوباما وترامب
اوباما وترامب
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أوباما عن ترامب: لا تستخفوا بهذا الرجل

14 يناير, 2017
أحمد علي
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أقر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما أمس الجمعة أن الفترة الانتقالية حتى تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئاسة “خارجة عن المألوف”.

وفي مقتطفات من برنامج 60 دقيقة مع شبكة سي. بي. أس الإخبارية نشرت الجمعة، كشف أوباما عن بعض التوترات بينه وبين الرئيس المقبل.

وحذر أوباما من أن أسلوب ترامب الارتجالي سيوضع على المحك في المكتب البيضاوي وقال “اعتقد أن ذلك سيكون اختبارا له وللأشخاص الذين عينهم لتنفيذ رؤيته”.

وقال “لا تستخفوا بهذا الرجل لأنه سيصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة”، ومن المقرر أن تبث الشبكة الأميركية المقابلة كاملة الأحد، وهي المقابلة الأخيرة لأوباما أثناء ولايته.

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أحمد علي

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