أوباما يلقي خطاب وداع في شيكاغو

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين، أنه سيلقي خطاب وداع يوم 10 يناير سيتحدث فيه عن فترة حكمه وسيشكر فيه أنصاره.

وقال أوباما، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه سيلقي خطابه في مسقط رأسه بمدينة شيكاغو.

وأضاف “أفكر في (الخطاب) كفرصة لأقول شكرا لكم على هذه الرحلة المذهلة وللاحتفاء بالطرق التي غيرتم بها هذا البلد للأفضل على مدى السنوات الثمانية الماضية ولعرض بعض الأفكار عن المسار الذي يمكن أن نسلكه جميعنا من هنا.”

وسيتم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب يوم 20 يناير.وخلال حملته تعهد ترامب بإلغاء الكثير من الإجراءات السياسية المهمة التي اتخذها أوباما، بما في ذلك قانونه للرعاية الصحية.

وسعى أوباما، الذي شارك بقوة في حملة تأييد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لضمان انتقال سلس للسلطة رغم الخلافات الجذرية في السياسات مع ترامب.