أولوا: رانييري مخادع.. ولن ألعب في ليستر سيتي

تعهد المهاجم الأرجنتيني خوسي ليوناردو أولوا بعدم اللعب مجددا في صفوف ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مشيرا إلى أنه يشعر بانه تعرض للخداع من المدرب الإيطالي للفريق كلاوديو رانييري.

وانتقل أولوا 30 عاماً من برايتون إلى ليستر سيتي في 2014 لكنه قدم طلبا هذا الشهر لإدارة النادي للسماح له بالرحيل .

وتردد أن ليستر رفض عرضا من سندرلاند لضم أولوا، حيث قال رانييري أنه لا يرغب في التفريط في اللاعب.

وشارك أولوا في مباراة واحدة منذ البداية هذا الموسم مع ليستر سيتي وسجل هدفا واحدا.

ويتبقى لأولوا 18 شهرا في عقده مع ليستر بعدما ساهم في تتويج الفريق الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وقال أولوا في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”: أشعر بالحزن من الوضع الراهن، لانني قضيت عامين رائعين هنا. وأضاف: لكن الآن أشعر بانني لست جزء من خطط النادي، وأرى أن الحل الأمثل هو السماح لي بالرحيل لمكان أخر.

وأوضح: المدرب أخبرني في الأشهر الثلاثة الماضية أنني لو أحضرت عرضا بقيمة اربعة أو خمسة ملايين استرليني سيسمح لي بالرحيل.

وتابع: أعتقد أن تلقيت عرضا بأكبر من هذا الرقم، لكنه اليوم أخبرني أنه يرغب في بقائي ، إذا بقيت مع النادي فإن ذلك سيؤثر على مستقبلي ومسيرتي.