إبراهيموفيتش يطالب بوغبا بالتعلم منه

طالب زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، زميله بول بوغبا بضرورة التعود على الضغط الواقع عليه واستغلاله لصالحه كما فعل المهاجم السويدي خلال مسيرته الحافلة بالألقاب.

وعانى بوغبا الذي عاد إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في صفقة قياسية عالمية تبلغ 89 مليون جنيه استرليني في أغسطس للارتقاء لمستوى المبلغ الذي تم دفعه لاتمام صفقة ضمه.

وبات لاعب الوسط الفرنسي تحت المزيد من التفحص عقب أداء مخيب في التعادل أمام ليفربول 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وقال ابراهيموفيتش لوسائل اعلام بريطانية: انا استمتع بالضغط. لا أعرف بول بشكل شخصي لكي اتمكن من الاجابة عن ذلك بدلا منه، لكنني اعتقد انه (بول) يحب ذلك ايضا لانه وبدون وجود اي ضغط فاننا لن نكون في كامل اليقظة عند اعلى المستويات.

وأضاف: اذا اردت ان تلعب عند اعلى مستوى فعليك ان تتحمل الضغط على مدار اليوم واذا ما اديت بشكل افضل فان الضغط سيصبح اكبر.

وأضاف إبراهيموفيتش: هذه من الأمور التي تعلمنا منها وهي من الاشياء التي يجب ان نتعامل معها لاننا ننتمي للقمة. بول ينتمي للصفوة والضغط سيكون حاضرا عند هذا المستوى.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري متراجعا بفارق 12 نقطة خلف تشيلسي المتصدر وسيتوجه لمواجهة ستوك سيتي صاحب المركز التاسع يوم السبت المقبل.