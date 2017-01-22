إحباط تفجير انتحاري في شارع الحمرا في بيروت

ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض على انتحاري يرتدي حزاما ناسفا قبل دقائق من دخوله أحد المقاهي في شارع الحمرا في العاصمة بيروت لتفجير نفسه.

وأفادت مصادر أمنية بتمكنها من إحباط العملية الانتحارية قبل حدوثها بلحظات نتيجة عملية مشتركة بين مديرية الإستخبارات وفرع المعلومات.

وقال مصدر أمني إنه تم توقيف الشخص الذي يُشتبه بأنه المفجر وكان يرتدي سترة ناسفة لدى محاولته دخول المقهى وقبل أن يتمكن من تفجيره.

وأضاف المصدر إن هذا الشخص أصيب خلال اعتقاله ونقل إلى المستشفى.

ونفذ متشددون عددا من التفجيرات في لبنان في السنوات الأخيرة من بينها بعض التفجيرات التي كان دافعها الحرب في سوريا المجاورة ولكن لم تقع حوادث كبيرة منذ أشهر.

وفي يونيو استهدف ثمانية مفجرين انتحاريين قرية في شمال لبنان قرب الحدود السورية وقتلوا خمسة أشخاص آخرين.

وأدى تفجيران مزدوجان في نوفمبر 2015 إلى مصرع 43 شخصا في المنطقة الجنوبية من بيروت والتي تقطنها أغلبية من مناصري حزب الله.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذه الهجمات. ووقعت بعض الهجمات الأصغر أيضا العام الماضي لم يعلن التنظيم مسؤوليته عنها.