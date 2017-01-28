إدارة ترامب تبحث تصنيف “الإخوان” تنظيما إرهابيا

قال خبير في شؤون الجماعات المتشددة إن القرار المزمع صدوره من الإدارة الأميركية بشأن تصنيف الإخوان إرهابية، سيؤثر بشكل بالغ على أنشطة الجماعة في العالم.

وقال ماهر فرغلي لشبكة “سكاي نيوز” إن لجماعة الإخوان أكثر من 100 جمعية واتحاد ومنظمة أميركية تعمل على توفير التمويل لعملياتها في العالم.

وذكر أن اعتبار الإخوان حركة إرهابية سيؤثر على تمويلها، لأنه سيحظر على إي مواطن أميركي التعامل مع أي شخص أو جهة أو تنظيم تابع للجماعة.

وأوضح أنه بما أن العامل الخارجي هو نقطة القوة الرئيسية التي يعتمد عليها تنظيم الإخوان في أنشطته، فإن القرار الأميركي سيوجه ضربة قوية للجماعة.

وقال مسؤولون أميركيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن نقاشا جاريا في الإدارة الجديدة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تعلن جماعة الإخوان منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية.

وأفادت المصادر بأن فصيلا يقوده مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لترامب، يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال مستشار لترامب، رفض نشر إسمه بسبب حساسية الموضوع، “أعرف أن الأمر يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك”.

وأضاف المستشار أن فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدما في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة.