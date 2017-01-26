إرهابيو بروكسل خططوا لخطف رهائن لتحرير أعوانهم
الرئيسية » اخبار » إرهابيو بروكسل خططوا لخطف رهائن لتحرير أعوانهم

إرهابيو بروكسل
إرهابيو بروكسل
اخبار عالم

إرهابيو بروكسل خططوا لخطف رهائن لتحرير أعوانهم

26 يناير, 2017
أحمد علي

أفادت قناة بلجيكية بأن الإرهابيين الذين نفذوا تفجيرات في بروكسل العام الماضي خططوا لخطف رهائن من أجل تحرير عدد من أعوانهم.

وأشارت القناة إلى أن كومبيوتر الإرهابيين احتوى تسجيلا لاتصال بين الأخوين البكراوي ونجم العشراوي، و”مشرف” غير معروف في سوريا، يكشف نيتهم القيام بخطف عدد من الشخصيات البارزة للمطالبة بالإفراج عن عدد من أعوانهم.

وكشف التسجيل أن الإرهابيين سعوا إلى تحرير معاون إرهابيي باريس، محمد بقالي، وكذلك، مهدي نموش، المشتبه بتورطه في هجوم مسلح على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014.

يذكر أن الإرهابيين إبراهيم البكراوي (29 عاما)، ونجم العشراوي (24 عاما)، فجرا نفسيهما في مطار بروكسل في 22 مارس/آذار عام 2016، بينما فجر خالد البكراوي قنبلة في محطة لمترو الأنفاق بالعاصمة البلجيكية.

وأسفرت هجمات بروكسل عن سقوط 32 قتيلا وأكثر من 300 جريح، وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنها.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *