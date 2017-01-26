إرهابيو بروكسل خططوا لخطف رهائن لتحرير أعوانهم

أفادت قناة بلجيكية بأن الإرهابيين الذين نفذوا تفجيرات في بروكسل العام الماضي خططوا لخطف رهائن من أجل تحرير عدد من أعوانهم.

وأشارت القناة إلى أن كومبيوتر الإرهابيين احتوى تسجيلا لاتصال بين الأخوين البكراوي ونجم العشراوي، و”مشرف” غير معروف في سوريا، يكشف نيتهم القيام بخطف عدد من الشخصيات البارزة للمطالبة بالإفراج عن عدد من أعوانهم.

وكشف التسجيل أن الإرهابيين سعوا إلى تحرير معاون إرهابيي باريس، محمد بقالي، وكذلك، مهدي نموش، المشتبه بتورطه في هجوم مسلح على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014.

يذكر أن الإرهابيين إبراهيم البكراوي (29 عاما)، ونجم العشراوي (24 عاما)، فجرا نفسيهما في مطار بروكسل في 22 مارس/آذار عام 2016، بينما فجر خالد البكراوي قنبلة في محطة لمترو الأنفاق بالعاصمة البلجيكية.

وأسفرت هجمات بروكسل عن سقوط 32 قتيلا وأكثر من 300 جريح، وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنها.