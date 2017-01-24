إسرائيل توافق على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة

وافقت إسرائيل الثلاثاء على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع “قرر الوزير افيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) لتلبية احتياجات السكن والحياة اليومية” بعد أربعة أيام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وهذا القرار الثاني المتعلق بالاستيطان في غضون يومين، وكانت بلدية القدس الاسرائيلية وافقت على منح الضوء الاخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

ومن جانبه، اكد نتنياهو تعليقا على هذه الانباء في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر “نبني وسنواصل البناء”.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا، وانها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.