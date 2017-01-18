إسرائيل تستقبل ترامب بقانون يمكنها من ضم كُبرى المستوطنات في الضفة

تنوي مجموعة ضغط إسرائيلية، تقديم مشروع قانون لضم مستوطنة “معاليه ادوميم”، شرق القدس، إلى إسرائيل بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم إن مجموعة “أرض إسرائيل”، تنوي طرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يوم الأحد المقبل بعد يومين من تسلم ترامب مهام منصبه.

وتضم مجموعة “أرض إسرائيل”، نوابا من حزبي “الليكود” اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتياهو و”البيت اليهودي” اليميني، الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بنيت.

وتعتبر مستوطنة “معاليه أدوميم” من كبرى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويعتبر الفلسطينيون ضمها إلى إسرائيل، إنهاءً لحل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وكان رئيس بلدية “معاليه ادوميم” بيني كشرائيل، قد أعلن انه تلقى دعوة للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم العشرين من الشهر الجاري.

ولم توجّه الدعوات لأي شخصية فلسطينية للمشاركة في هذا الحفل، حتى اللحظة.

ونقلت “هآرتس” عن مجموعة “أرض إسرائيل” إن” استبدال السلطة في الولايات المتحدة، يشير الى تغيير جوهري في تعامل الولايات المتحدة مع السيطرة الإسرائيلية على المناطق (الأراضي الفلسطينية)”.

ويرى قادة المستوطنين في تولي ترامب الحكم في الولايات المتحدة بأنه دفع لمخططات الاستيطان، التي عارضتها إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما.

ولكن الصحيفة لفتت إلى أنه من غير الواضح كيف سيتعامل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مع مشروع القانون حال طرحه على اللجنة الوزارية.

ويتعين مرور مشاريع القوانين الخاصة بالائتلاف الحكومي في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قبل التصويت عليها في الكنيست.

وتوقعت “هآرتس” أن يؤجل نتنياهو بحث مشروع القانون “إلى حين تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مهامها بالكامل”.