إسرائيل تصادق على إقامة 153 وحدة استيطانية في القدس

صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة على بناء 153 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو جنوبي المدينة.

وهذا هو ثاني قرار، تتخذه اللجنة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي بعد المصادقة يوم الأحد الماضي، على إقامة 566 وحدة استيطانية في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في المدينة.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، على اقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن لجنة التنظيم والبناء المحلية في البلدية، صادقت على بناء هذه الوحدات الجديدة (153) في اجتماع لها الخميس.

وأضافت إن القرار “يندرج ضمن خطة كبرى ترمي إلى بناء 900 وحدة سكنية في ذات المستوطنة”.

ونقلت عن رئيس اللجنة مئير ترجمان قوله إنه يسعى جاهدا من أجل إصدار “أكبر عدد من تراخيص البناء لوحدات سكنية في الاحياء (المستوطنات) اليهودية في القدس”.

وأضاف انه يعمل على المصادقة على خطط البناء التي “تم تجميدها في القدس خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما”.

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إن الحكومة الإسرائيلية تعد لخطوات غير مسبوقة لضم الكتل الاستيطانية الكبرى المقامة على أراض الضفة الغربية.

كما يطالب مسؤولون بارزون في الحكومة الحالية، بضم المنطقة المصنفة “ج” في الضفة والتي تشمل 60% من مساحة الضفة، بالاتفاق مع إدارة دونالد ترامب.