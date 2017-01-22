إسرائيل تصادق على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس

صادقت لجنة “التنظيم والبناء”، في البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس، الاحد على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات تقع بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال رئيس اللجنة، مئير ترجمان، بحسب الإذاعة الاسرائيلية العامة، إن المصادقة كان يفترض ان تتم سابقا، لكنها تأجلت لأسباب سياسية حتى يتم تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مهام منصبه.

وكشف أن البلدية، بصدد المصادقة على بناء 11 ألف وحدة سكنية إضافية في جميع أنحاء القدس (لو يحدد الموعد).

من جانبها أشارت الإذاعة الإسرائيلية، العامة، إلى أن مصادقة اللجنة على الوحدات الاستيطانية، “تأتي بعد يومين من تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لأداء مهامه”.

وذكرت الاذاعة أن الوحدات الجديدة سيتم تشيدها في كل من مستوطنة “رموت شلومو” و”رموت”، بالإضافة الى مستوطنة “بيزغات زئيف”، وجميعها تقع شمال مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وسبق لترجمان أن صرح بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في 8 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، أن “انتصاره يشكل ضوءاً أخضراً للمصادقة على استمرار البناء في القدس.

وخلال حملته الانتخابية، قال “ترامب”، إنه “لا يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عقبة في طريق السلام”.