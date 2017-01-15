إسرائيل تقصف موقعا عسكريا تابعا لحماس

قصف الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس بعد إطلاق نار على مركبة عسكرية إسرائيلية دون وقوع إصابات حسبما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، استهدافه لموقع تابع لـ”حماس” جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق نار، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأكدت وزارة الداخلية التابعة لحركة “حماس” قصف موقع في منطقة الفخاري الحدودية مع إسرائيل، ولكنها قالت إن دبابات وجرافات إسرائيلية توغلت داخل القطاع.

وأعلن وقف هش لإطلاق النار منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين يوليو/تموز وأغسطس /آب 2014 واستمرت 50 يوما، وكانت الأطول والأكثر دموية بين الحروب الثلاث على القطاع.

كما شهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل بين العامين 2008 و2014.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يخضع منذ 10 أعوام لحصار إسرائيلي، كما أن مصر غالبا ما تغلق معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي يصل القطاع بالخارج.