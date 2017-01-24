إسرائيل توسع التحقيق في قضايا فساد نتنياهو

أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الشرطة قامت بتوسيع التحقيقات المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع للتحقيق في قضية فساد هزت البلاد.

وأوردت القناة التلفزيونية العاشرة مساء الاثنين أن الشرطة تبحث حاليا في قضيتين إضافيتين تتعلقان بنتنياهو. وتتعلق واحدة من هذه القضايا بصفقة شراء الدولة العبرية لغواصات من ألمانية، بينما لم تتضح حتى الآن تفاصيل القضية الثانية. ورفضت الشرطة التعليق.

ولم يتضح حتى الآن أن كانت التحقيقات الإضافية مجرد تحقيقات أولية أو تحقيقات كاملة. ووردت معلومات عن تورط قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي ديفيد شيمرون، في صفقة شراء إسرائيل لغواصات دلفين ألمانية من شركة ثيسنكروب الألمانية.

وبحسب وسائل الإعلام فان هناك تضارب مصالح بسبب دور شيمرون في الصفقة، كونه أيضا محام لوكيل مجموعة “ثيسنكروب مارين سيستمز” في إسرائيل.

وفي حال تأكيد هذه المعلومات، فان هذا سيشكل إضافة إلى المتاعب القانونية التي يواجهها نتنياهو.

ويخضع نتنياهو للتحقيق في قضيتي فساد، الأولى بشبهة تلقيه خلافا للقانون هدايا ثمينة من رجل أعمال والثانية بشبهة محاولته إبرام صفقة مع مالك مؤسسة إعلامية بهدف الحصول على تغطية مؤيدة له قبل انتخابات آذار/مارس 2015 التي فاز بها.

واعتبر نتنياهو أن شبهات الفساد التي تدور حوله ما هي إلا “حملة إعلامية لا سابق لها من حيث الضخامة” هدفها إسقاط حكومته.

و سخف نتنياهو هذه الاتهامات الأسبوع الماضي مؤكدا انه “خلال الأيام الأخيرة تشن وسائل الإعلام حملة ضدي لا سابق لها من حيث الضخامة هدفها إسقاط حكومة الليكود”.وأضاف أن “احد أهداف هذه الحملة هو ممارسة الضغط على المدعي العام لكي يوجه إلي الاتهام”.

ويجبر القانون الإسرائيلي أي عضو في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة فساد.

وفي المقابل بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة باستقالة نتنياهو، حيث دعت القيادية في حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض تسيبي ليفني، الثلاثاء نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة ليفني للإذاعة الإسرائيلية العامة في 17 كانون الثاني/يناير”لا يمكن لنتنياهو البقاء في منصب رئيس الوزراء، نتنياهو لا يمثل حزب الليكود وإنما يمثل فساده الشخصي”.

وأضافت: “نتنياهو مشغول بالحصول على المنافع الحياتية من الناس ولا يهتم بالجمهور ولا بحزب الليكود”.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء مع يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشبهة “الحصول على منافع من رجال أعمال”.

ونتنياهو (67 عاما)، في ولايته الرابعة كرئيس للوزراء.