إطلاق سراح صحفية عراقية بعد أسبوع من خطفها

أطلق سراح الصحفية العراقية أفراح القيسى سالمة بعد خطفها على يد مسلحين مجهولين فى بغداد الأسبوع الماضى.

والقيسى معروفة بانتقادها للحكومة عبر مقالات ساخرة تنشرها فى وسائل إعلام محلية.

وقال زياد العجيلى مدير مرصد الحريات الصحفية فى العراق اليوم الأربعاء أن الخاطفين أعادوا السيارة والهاتف وجهاز الكمبيوتر المحمول والحلى الذهبية التى استولوا عليها عندما اقتحموا منزلها مشيرا إلى أن القيسى عادت الليلة الماضية عند منتصف الليل تقريبا.

وأظهر فيديو أذاعته قناة (إن.آر.تى) الكردية لقطات مؤثرة سجلت عودة القيسى التى كانت تعمل فى جريدة الشرق الأوسط إلى عائلتها وأصدقائها داخل منزلها.

وقالت وهى تنتحب وترتعد إنها بخير وتلقت معاملة حسنة.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أنه اتصل هاتفيا بها للاطمئنان عليها بعد إطلاق سراحها.

وأبرزت عملية الخطف المخاطر التى يواجهها الصحفيون فى العراق حيث قتل 71 صحفيا على مدى العقد الماضى دون محاسبة أى شخص على حسب ما ذكرت لجنة حماية الصحفيين.