إطلاق سراح صحفية عراقية بعد أسبوع من خطفها
الرئيسية » اخبار » إطلاق سراح صحفية عراقية بعد أسبوع من خطفها

الصحفية العراقية أفراح القيسى سالمة
الصحفية العراقية أفراح القيسى سالمة
اخبار اخبار منوعة عربى

إطلاق سراح صحفية عراقية بعد أسبوع من خطفها

4 يناير, 2017
وائل فتحى
image_pdfimage_print

أطلق سراح الصحفية العراقية أفراح القيسى سالمة بعد خطفها على يد مسلحين مجهولين فى بغداد الأسبوع الماضى.

والقيسى معروفة بانتقادها للحكومة عبر مقالات ساخرة تنشرها فى وسائل إعلام محلية.

وقال زياد العجيلى مدير مرصد الحريات الصحفية فى العراق اليوم الأربعاء أن الخاطفين أعادوا السيارة والهاتف وجهاز الكمبيوتر المحمول والحلى الذهبية التى استولوا عليها عندما اقتحموا منزلها مشيرا إلى أن القيسى عادت الليلة الماضية عند منتصف الليل تقريبا.

وأظهر فيديو أذاعته قناة (إن.آر.تى) الكردية لقطات مؤثرة سجلت عودة القيسى التى كانت تعمل فى جريدة الشرق الأوسط إلى عائلتها وأصدقائها داخل منزلها.

وقالت وهى تنتحب وترتعد إنها بخير وتلقت معاملة حسنة.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أنه اتصل هاتفيا بها للاطمئنان عليها بعد إطلاق سراحها.

وأبرزت عملية الخطف المخاطر التى يواجهها الصحفيون فى العراق حيث قتل 71 صحفيا على مدى العقد الماضى دون محاسبة أى شخص على حسب ما ذكرت لجنة حماية الصحفيين.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *