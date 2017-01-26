إنتر ميلانو يسعى لضم أغلى لاعب في العالم

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن مالكي نادي إنتر ميلانو مستعدون لدفع “مبلغ خيالي” بغية التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت تقارير إعلامية أن النادي الإيطالي أبدى استعداده لدفع 129 مليون يورو نظير ضم النجم الفرنسي، وهي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد غريزمان.

وإذا ما تمت الصفقة، سيكون “غريزو” أغلى لاعب تاريخ كرة القدم، متفوقا على مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان المدير الفني لأتليتكو مدريد دييغو سيميوني، قد أعلن منذ أيام بقاء غريزمان في صفوفه، إلا أن قيمة العرض الكبيرة قد تغري اللاعب والنادي المدريدي بإتمام الصفقة.