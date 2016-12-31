إندونيسيا تتراجع عن شراء مدرعات أوكرانية
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مدرعات أوكرانية
مدرعات أوكرانية
اخبار سلاح

إندونيسيا تتراجع عن شراء مدرعات أوكرانية

31 ديسمبر, 2016
أحمد علي
1 دقيقة
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أفاد مصدر إعلامي أن الجيش الإندونيسي يفكر في العدول عن نية شراء مدرعات أوكرانية الصنع.

وبدأت إندونيسيا تناقش خطة التراجع عن شراء ناقلات الجند المدرعة من صنع أوكراني أو تخفيض عدد المدرعات الأوكرانية المزمع شراؤها، بعدما كشف الاختبار الأولي عددا كاملا من المشاكل وفق إفادة مجلة “جينس ديفنس ويكلي”.

وكانت وزارة الدفاع الإندونيسية وقعت في فبراير/شباط 2014 عقدا مع أوكرانيا لشراء 5 ناقلات جند من طراز “بي تي إر-4إم”.

ولنذكر هنا أن التقارير الإعلامية أفادت في مطلع عام 2013 أن وزارة الدفاع العراقية قررت فسخ عقد شراء ناقلات جند أوكرانية من طراز “بي تي إر-4” لتدني قدراتها.

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أحمد علي

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