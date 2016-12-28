إنفانتينو: تقنية إعادة الفيديو تحقق العدالة
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السويسري جياني إنفانتينو
السويسري جياني إنفانتينو
أوروبا رياضة

إنفانتينو: تقنية إعادة الفيديو تحقق العدالة

28 ديسمبر, 2016
أحمد علي
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أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علي إن استخدام الحكام تقنية إعادة الفيديو في مباريات كرة القدم تحقق العدالة داخل الملعب.

وقال إنفانتينو في تصريحاته بمؤتمر دبي الرياضي :” يجب ان نهتم بتطوير كرة القدم، مساعدة الحكم من أهم المواضيع التي يتم مناقشتها واعتقد ان نجاح تجربة إعادة الفيديو في مونديال الأندية سيعطي فرصة لتطبيقها في الفترة المقبلة”.

وأشار انفانتينو الي انه يؤمن بتنفيذ مشروع زيادة المنتخبات المشاركة في بطولات كأس العالم الي 48 منتخب خلال البطولات المقبلة.

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أحمد علي

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