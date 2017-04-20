إيران تتحسب لتكرار اضطرابات 2009

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية الخميس أنه لن يتم نقل أي مناظرات مباشرة على التلفزيون خلال الحملة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل.

وقالت المتحدث باسم وزارة الداخلية سيد سلمان ساماني “استنادا إلى قرار لجنة مراقبة الحملة الانتخابية، سيتم بث المناظرات الانتخابية بين المرشحين بعد تسجيلها”.

ودعا الرئيس حسن روحاني الذي رشح نفسه لولاية ثانية إلى مراجعة القرار. وقال “لا أريد أن أتدخل ولكن أطلب من السلطة الانتخابية مراجعة هذه القرارات”.

كما أصدرت اللجنة توجيهات خاصة بالمناظرات وأبلغت المرشحين أنه لا يسمح لهم بـ”تشويه صورة البلاد أو تشويه تصرفات السلطات التنفيذية أو الادارية أو التشريعية أو القضائية”.

ولقيت المناظرات التي تبث مباشرة على شاشات التلفزيون شعبية واسعة خلال الانتخابات في 2009 و2013. وقال العديد من المحللين إن أداء الرئيس الايراني حسن روحاني لعب دورا مهما في فوزه المفاجئ.

وانتقد المرشح المحافظ علي رضا زكاني قرار اللجنة وقال أنه “سيضر بالشفافية بشكل كبير”.

ويبدو أن القرار فاجأ التلفزيون الرسمي أي آر آي بي، إذ وصف نائب رئيس المحطة مرتضى مير باقري المناظرات المباشرة مؤخرا بأنها “أكثر البرامج شعبية” في المحطة، و”أفضل طريقة يتعرف بها الناس على المرشحين”.

وأثارت المناظرات التلفزيونية الحامية في 2009 بين الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد ومعارضيه الاصلاحيين حماسة الناخبين، لكنها حملت لاحقا مسؤولية جزئية عن الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات والتي أدت إلى اعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا للمرة الثانية وسط مزاعم بتزوير الأصوات.

وترشح أكثر من 1600 شخص لخوض الانتخابات التي ستجري في 19 مايو/أيار. وسيتم رفض معظم هؤلاء في الأيام المقبلة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون.

وتتم الموافقة عادة على نحو ستة أسماء لتبدأ الحملات الانتخابية في 28 أبريل/نيسان حتى موعد الانتخابات في 19 مايو/ايار.